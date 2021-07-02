banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybetti
Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybetti
Normal hayata dönüşte yeni dönem başladı
Normal hayata dönüşte yeni dönem başladı
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!
Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldı
Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldı

Yayla evi yangında kullanılamaz hale geldi

Bolu’da Dodurga Yaylası’nda çıkan yangında Hamide Sarı ve kızı Nergis Sarı’nın yaşadığı ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Asayiş 02.07.2021, 01:16
Yayla evi yangında kullanılamaz hale geldi

Bolu’da Dodurga Yaylası’nda çıkan yangında Hamide Sarı ve kızı Nergis Sarı’nın yaşadığı ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Dodurga Yaylası’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamide Sarı ve kızı Nergis Sarı’nın birlikte yaşadığı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden anne ve kızı dışarıya çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında anne ve kızın yaşadığı ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
banner486
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu
banner493