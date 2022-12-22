Yayla evi alev alev yandı

Mersin’in merkez Mezitli ilçesine bağlı Fındıkpınarı Yaylası’nda alev alev yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre Nuray K.’ya ait evde sabaha karşı bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyüp tüm evi sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda ahşap evinde bulunduğu bölgede ekipler tarafından müdahale edilen yangın söndürüldü.

Yangının çıktığı esnada evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.