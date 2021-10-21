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Yayla cinayetinde 5 gözaltı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde yaylada bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayı ile ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 21.10.2021, 13:22
Yayla cinayetinde 5 gözaltı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde yaylada bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayı ile ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay; Reşadiye ilçesi Bozcalı beldesi Büyük Yayla mevki’inde 4 çocuk babası İbrahim Altay (70) bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetle ilgili soruşturma başlatan Jandarma ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı. İlçe jandarma komutanlığında şahısların sorgu işlemleri devam ederken olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. Tokat Devlet Hastanesinde otopsi yapılan şahsı cenazesi yakınlarına teslim edildi. Altay’ın cenazesi defnedilmek üzere Bozçalı beldesi cenaze aracı ile beldeye gönderildi.

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