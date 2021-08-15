Yayaya yol vermeyen 23 sürücüye 14 bin 996 TL ceza

Aksaray’da “Yayalar dikkatle güvende” uygulamasında yayalara yol vermeyen 23 araç sürücüsüne 14 bin 996 TL para cezası kesildi.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin 3 farklı noktasında başlatılan, “Yayalar dikkatle güvende” uygulaması kapsamında yayaların güvenliğinin sağlanması için polis ekipleri hem yayaları hem de araç sürücülerini kontrol etti. Ankara Caddesinde yapılan uygulamada hem araç hem de yaya yoğunluğu görüldü. Polis ekipleri yayaların yaya çizgilerinden geçişi esnasında araçların kurallara uyup uymadığını denetledi. 30 Mart’ta kırmızı çizginin çekildiği yaya geçitlerinde ilk dikkat edilen kural araçların yaya kaldırımına bir metre kala fren yapıp yapmadığı oldu. Yayaların geçişi esnasında kural ihlali yapan araçlar durduruldu. Evrakları sorgulanan sürücülere yaya geçidini tehlikeye atmak ve ihlalde bulunmaktan 652 lira para cezası kesildi. Uygulama boyunca ihlalde bulunan 23 araç durduruldu. Yaya geçidinde yayanın güvenliğini tehlikeye sokan ve kural ihlalinde bulunan 23 araç ve sürücüsüne 652’şer liradan toplamda 14 bin 996 lira ceza kesildi. Yaya uygulamasının aralıklarla kent genelinde devam edeceği öğrenildi.