Yayaya çarpmamak için yaptığı manevra ile takla attı

Adana’nın Kozan ilçesinde saat 21.00’de meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü yayaya çarpmamak için yaptığı manevra ile direksiyon hâkimiyetini kaybederek takla attı. Sürücü takla atan araçtan yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, Kozan ilçesinden Feke istikametine ilerleyen 01 RS 545 plakalı araç sürücüsü Mutlu Özkan yolun karşına geçmek isteyen yaya çarpmamak için direksiyon hâkimiyetini kaybederek aracı ile takla attı. Olay yerine gelen CANKUR ve sağlık ekipleri ilk kontrol ve müdahaleyi gerçekleştirdi. Sürücü tedbir amaçlı hastanede kontrol altın alırken takla atan araçtan yara almadan kurtuldu. Trafik ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.