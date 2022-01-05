Yayaya çarpıp kaçtı

Gaziantep’te lüks bir otomobil, hız sınırının 30 kilometre olduğu yolda yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Çarpma sonucu savrularak yere düştükten sonra kafasını yere çarpan yaya ağır yaralanırken, olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, 4 Ocak 2022 Salı günü akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Fidanlık Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde alışveriş için evinden çıkan 60 yaşındaki Fahri Öztürk, bir seyyar satıcıdan muz aldıktan sonra yolu kontrol ederek karşıya geçmek istedi. Bu esnada hız sınırı 30 kilometre olan yolda hızlı bir şekilde seyreden lüks bir otomobil, Öztürk’e hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya yere düştükten sonra kafasını sert zemine çarptı. Sürücü ise olay sonrası bölgeden kaçtı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, yardıma koşarak durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun ünitesinde tedavi altına alındı. Yaralının olay sonrası beyin kanaması geçirdiği ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.