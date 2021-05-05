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Yayaya çarparak kontrolden çıkan otomobil, az daha çiğköfteci dükkânına giriyordu

Bilecik’te seyir halindeyken bir yayaya çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, az daha çiğköfteci dükkânına giriyordu.

Asayiş 05.05.2021, 16:43
Yayaya çarparak kontrolden çıkan otomobil, az daha çiğköfteci dükkânına giriyordu

Bilecik’te seyir halindeyken bir yayaya çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, az daha çiğköfteci dükkânına giriyordu.

Alınan bilgilere göre; Yediler Kavşağından Stadyum Sokak üzerine dönüş yapmak isteyen Ferdi K. yönetimindeki 41 GA 631 plakalı otomobil, yolunun karşısına geçen Özlem Ş.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle panik yapan sürücü, ilk olarak kavşaktaki tümseği geçti, ardından kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada yaralanan vatandaş, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan kontrolden çıkan otomobil, şans eseri çiğköfteci dükkânın ön camına 5 santimetre kala durabildi.
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