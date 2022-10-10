Yayalara trafik ışıkları uygulaması

Samsun’da polis ve zabıta ekipleri tarafından, yayalar üzerinde trafik ışıkları uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından görevlendirilen zabıta ekipleri, Cumhuriyet Meydanı dış kavşakta yayalar üzerinde trafik ışıkları uygulaması gerçekleştirdi. Akıllı trafik sistemleri çerçevesinde değişen kavşaklar ve ışıklar nedeniyle vatandaşları bilgilendiren ekipler, trafik kurallarına uyan yayalara düdük, trafik dedektifi kimlik kartı gibi çeşitli hediyeler verdi.

Uygulamadan memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, “Trafik ışıklarına hem yayalar hem de şoförler uymalı. Bugün yapılan uygulamayı çok yerinde buluyoruz. Bazen yaya geçitlerinde çok uzun bekliyoruz. Önceliğin yayalarda olduğunu herkese hatırlatmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ekipler, trafik kurallarına uymayıp kırmızı ışıkta geçen yayalara ise uyarıda bulunup, bilgilendirici broşür verdi. Kurallara uymayan yayalar, bundan sonra daha dikkatli olacaklarının sözünü verdi.