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Yaya geçidini kullanmadılar, kazaya davetiye çıkardılar: 2 yaralı

Manavgat Köprüsü Yukarı Pazarcı çıkışında motosikletin yolun karşısına geçmekte olan yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği yere 20 metre mesafede yaya alt geçidi, 30 metre mesafede yaya geçidi olduğu, yayaların yaya geçitlerini kullanmayarak kazaya davetiye çıkardığı gözlendi.

Asayiş 16.07.2021, 15:49
Yaya geçidini kullanmadılar, kazaya davetiye çıkardılar: 2 yaralı
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Manavgat Köprüsü Yukarı Pazarcı çıkışında motosikletin yolun karşısına geçmekte olan yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği yere 20 metre mesafede yaya alt geçidi, 30 metre mesafede yaya geçidi olduğu, yayaların yaya geçitlerini kullanmayarak kazaya davetiye çıkardığı gözlendi.

Kaza, Manavgat İbrahim Sözen Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Sözen Caddesi istikametinden Antalya Caddesi istikametine seyir halindeki Mehmet Kerim Kaplan’ın kullandığı 07 AHK 780 plakalı motosiklet, Manavgat Köprüsünden Antalya Caddesi’ne geçtiği sırada, aniden yola çıkan aileye çarptı. Çarpma sırasında yere düşen Refika Nur Yılmaz ve Şükran Yılmaz yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
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