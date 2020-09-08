Yaya geçidini kullanmadılar, cezayı yediler
MERSİN'DE TRAFİK POLİSLERİ, ÖZELLİKLE KENTİN TRAFİĞİNİN YOĞUN OLDUĞU BÖLGELERDE YAYA GEÇİDİNİ KULLANMAYIP, YOLUN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNDEN KARŞIDAN KARŞIYA GEÇEN YAYALARA CEZA YAZDI. BAZI YAYALAR CEZAYA ŞAŞIRKEN BAZI VATANDAŞLAR DA YAPTIĞININ YANLIŞ YAPTIKLARINI İFADE ETTİLER.
Mersin’de trafik polisleri, özellikle kentin trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde yaya geçidini kullanmayıp, yolun çeşitli bölgelerinden karşıdan karşıya geçen yayalara ceza yazdı. Bazı yayalar cezaya şaşırırken bazı vatandaşlar da yaptığının yanlış olduğunu ifade ettiler. Öte yandan ekipler, toplu taşıma araçlarında da maske denetimi yaptı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yayalara ve toplu taşımalara yönelik uygulama yaptı. Özellikle kent trafiğinin yoğun olduğunu bölgelerde gerçekleştirilen denetimlerde, yaya geçidini kullanmayan yayalara ceza kesildi. Yaya geçidi dışında yolun farklı bölgelerinden karşıdan karşıya geçen yayalar tek tek durdurularak, işlem yapıldı. Kimi vatandaş cezaya şaşırırken, bazı vatandaşlar da yaptığının yanlış olduğunu ifade etti. Bazı vatandaşlar ise polisleri ve ceza yazıldığını gördüğü halde yine de yaya geçidini kullanmadan karşıdan karşıya geçti. Polisler kurallara uymayanlara 132 lira ceza keserken, konuyla ilgili vatandaşları bilgilendirdi. Yaya geçidinden geçmenin hem kendileri hem de sürücüler için risk oluşturduğunu belirten ekipler, kazaların büyük bir oranının ’insan’ kaynaklı olduğunu vurguladılar.
"Vatandaşlar yaya geçidini kullansın"
Kurallara uymayarak ceza yazılan bir kadın, "Maalesef yaya geçidini kullanmadığım için ceza yedim. Ancak bunları yapmamak lazım. Yaptığımın yanlış olduğunun farkındayım. Hem araçlara hem de kendimize sıkıntı oluyor. Bu seferlik böyle oldu, bundan sonra dikkat ederim. Vatandaşların yaya geçidini kullanmasını öneriyorum" diye konuştu.
Öte yandan trafik polisleri, toplu taşıma araçları üzerinde maske denetimi de yaptı. Tek tek arabaları durduran ekipler, minibüs ve otobüslerin içine girerek yolcuların maske takıp, takmadığını kontrol etti. Ayrıca ekipler, vatandaşları korona virüs salgınından dolayı sosyal mesafe, hijyen ve maske takmaları konusunda da uyardı.
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