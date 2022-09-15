Yaya geçidinden karşıya geçemedi
Sakarya’da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobilin çarptığı anlar saniye saniye kaydedildi.
Sakarya’da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobilin çarptığı anlar saniye saniye kaydedildi.
Sakarya’da 24 saat boyunca kayıt altında olan KGYS kameralarına Ağustos ayı içerisinde yaşanan trafik kazaları yansıdı. KGYS’ye yansıyan kazalar Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandı. Şehrin iki farklı bölgesinde meydana gelen trafik kazalarının kural ihlali neticesinde olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü.
Görüntülere; Erenler ilçesinde bir kadının yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istediği esnada, otomobilin çarpması neticesinde savrularak yere düştüğü anlar yansıdı. Diğer bir kazada ise kontrollü kavşakta yavaşlamayan hafif ticari araç ile taksinin çarpışması neticesinde hafif ticari aracın devrildiği anlar görüldü.
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|10
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|5
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|5
|5
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|5
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|4
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|4
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|3
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|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
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|5
|1
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|O
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|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
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|6
|12
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|6
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|7. Liverpool
|6
|9
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|9
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|8
|10. Fulham
|6
|8
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|6
|7
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|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
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|6
|4
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|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
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|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
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|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
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|5
|7
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|10. Celta Vigo
|5
|7
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|7
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|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
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|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
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|4
|19. Elche
|5
|1
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|5
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