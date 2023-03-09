Yaya geçidinden geçen yaşlı Alman kadına motosikletli kurye çarptı

ANTALYA (İHA) – Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçen Alman vatandaşı yaşlı kadın, motosikletli kuryenin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza; Demokrasi Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir işyerinde motosikletli kurye olarak çalışan Mehmet Nuri Gecekuşu’nun kullandığı 07 BEV 110 plakalı motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan Rozemarie Marta Friade Alscher isimli yaşlı Alman kadına çarptı.

Kazada hafif yaralanan Rozemarie Marta Friade Alscher, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.