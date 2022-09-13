Yaya geçidinde otomobilin çarptığı anne ve kızı ölümden döndü

Bolu’da yaya geçidinde durmayan otomobil, anne ve 3 yaşındaki kızına çarptı. Otomobilin altında kalan küçük kızı vatandaşlar kurtarırken, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 13.50 sıralarında Tepecik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyir halinde olan S.İ. idaresindeki 14 ABM 618 plakalı otomobil, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden çıkan F.A. ile yanında bulunan 3 yaşındaki kızı Z.A.’ya yolun karşısına geçtikleri sırada hızla çarptı.

Çarpmanın etkisiyle anne F.A. yola savrulurken, 3 yaşındaki kızı Z.A. refüje çarparak durabilen otomobilin altında kaldı. Kazayı gören vatandaşların yardımıyla otomobil geriye alınarak, çocuk aracın altından çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve kızı ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Ölümden dönen anne ve kızın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsü S.İ. ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, anne ve kızının yaya geçidinden geçtikleri sırada halk otobüsünün durduğu, ancak otomobilin durmayarak F.A. ve Z.A.’ya çarptığı yer aldı. Kazayı görenlerin yaşadıkları şok ise yine güvenlik kamerasına yansıdı.