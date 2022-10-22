Yaya geçidinde motosikletin çarptığı Polonyalı turistler yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletin, yaya geçidinden geçen turistlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 Polonyalı turist yaralandı. Yaralanan turistler, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken motosikletin aşırı hızlı olduğu bildirildi.

Kaza, Side Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kumköy istikametinden Sorgun istikametine seyir halindeki F.E.’nin kullandığı 21 ACS 796 plakalı motosiklet, yaya geçidinden geçmekte olan 2 turiste çarptı. Kazada yaralanan Zenan Kepa ve Marıa Anına Grynkıewicz isimli Polonyalı turistler, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, Polonyalı turistlerin yol kenarında araçların geçmesini bekledikten sonra refüje kadar yürüdüğü, refüjde yine yolun boşalmasını bekledikten sonra yolun karşısına geçerken hızla gelen motosikletin durmayarak turistlere çarptığı görüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.