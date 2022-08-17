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Yaya bölgesindeki motosikletlilere ceza yağdı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaya bölgesinde motosiklet kullanan sürücüleri denetleyen trafik polisleri sürücülere ceza yağdırdı.

Asayiş 17.08.2022, 19:30
Yaya bölgesindeki motosikletlilere ceza yağdı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaya bölgesinde motosiklet kullanan sürücüleri denetleyen trafik polisleri sürücülere ceza yağdırdı.

Yaya bölgesinde motosiklet kullanıldığı yönünde çok sayıda şikayet alan Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Büro Amirliği ekipleri kolları sıvadı. Kahramanlar Caddesi, Sağlık Caddesi ve Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı üzerinde 3 saatlik uygulama yapan ekipler sürücülere ceza yağdırdı. Yaya bölgesinde motosiklet kullananlara ceza yazan ekipler yanı sıra kask ve ehliyet denetlemesi de yaptı. Çevre esnaflar uygulamadan memnun kalırken her gün yapılması gerektiğini belirtti.

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