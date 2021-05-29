banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
TBMM Başkanı Şentop'un oğlu Ömer Asım 20 ayda hafız oldu
TBMM Başkanı Şentop'un oğlu Ömer Asım 20 ayda hafız oldu
Azerbaycan'da Cumhuriyet Günü mehter marşıyla kutladı
Azerbaycan'da Cumhuriyet Günü mehter marşıyla kutladı
650 milyar dolarlık ABD'li iki fon Türkiye'den çekiliyor
650 milyar dolarlık ABD'li iki fon Türkiye'den çekiliyor
Sedat Peker operasyonunda 3 gözaltı daha
Sedat Peker operasyonunda 3 gözaltı daha

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde tır, vince çarptı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, vince çarptı.

Asayiş 29.05.2021, 14:46
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde tır, vince çarptı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, vince çarptı.

Olay, saat 12.00’da Yavuz Sultan Selim Köprüsü Avrupa istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, köprüde seyir halinde olan 16 ADV 26 plakalı tır, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak, önündeki vince çarptı. Tırda maddi hasar meydana geldi. Vinç sürücüsü yoluna devam ederken, kaza sonucu kullanılamaz hale gelen tır, çekici tarafından kaldırıldı.
Yorumlar (0)
19°
parçalı bulutlu