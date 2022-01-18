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İstanbul’da Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden Ankara istikametine giden bir kamyon yan yattı ve yandı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde bir kamyon yan yatarak alev aldı
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde bir kamyon yan yatarak alev aldı
Asayiş 18.01.2022, 05:54
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde bir kamyon yan yatarak alev aldı
İstanbul’da Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden Ankara istikametine giden bir kamyon yan yattı ve yandı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.