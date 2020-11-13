Yavuz Bingöl’ün menajerinin motorunu çalarak kapkaç yapan hırsızlar yakalandı
BEYOĞLU’NDA YAVUZ BİNGÖL’ÜN MENAJERİ ERDEN DEMİR’İN MOTOSİKLETİNİ ÇALARAK ÇEŞİTLİ YERLERDE KAPKAÇ YAPAN 2 HIRSIZ, ASAYİŞ ŞUBE EKİPLERİNCE YAKALANDI. ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE GELEREK MOTORUNU TESLİM ALAN DEMİR, POLİS EKİPLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ.
Beyoğlu’nda Yavuz Bingöl’ün menajeri Erden Demir’in motosikletini çalarak çeşitli yerlerde kapkaç yapan 2 hırsız, Asayiş Şube ekiplerince yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne gelerek motorunu teslim alan Demir, polis ekiplerine teşekkür etti.
Beyoğlu Cihangir’de geçtiğimiz gün sanatçı Yavuz Bingöl’ün menajeri olan Erden Demir’in motosikleti çalındı. Olayla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden zanlıları tespit etti. Zanlıların motoru kapkaç olaylarında kullandıkları belirlendi. Motoru çalan iki şahsın, Sefaköy’de bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldıkları tespit edildi. O anlar kameralara da saniye saniye yansıdı.
Oto Hırsızlığı ekipleri, kimliği tespit edilen zanlıları Fatih’te kapkaç yapmaya çalışırken gözaltına aldı. Şüpheliler Umut K.’nin 36 adet, Doğukan O.’nun ise 14 adet suç kaydının olduğu öğrenildi. Zanlılardan alınan motor da sahibi Erden Demir’e teslim edildi.Asayiş Şube’ye gelerek motorunu alan Demir, polis ekiplerine teşekkür etti.