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Yavru leylek, yuvasının bulunduğu elektrik direğinde telef oldu

Bolu’da elektrik direğinin üzerindeki yuvasında akıma kapılan yavru leylek telef oldu.

Asayiş 19.08.2022, 11:39
Yavru leylek, yuvasının bulunduğu elektrik direğinde telef oldu

Bolu’da elektrik direğinin üzerindeki yuvasında akıma kapılan yavru leylek telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yukarısoku Mahallesi’nde üzerinde leylek yuvası bulunan elektrik direğinde yavru leyleğin tellere takıldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen SEDAŞ ekipleri, elektrik direğindeki akımı keserek leyleğin bulunduğu yere çıktı. Uçmaya çalıştığı sırada elektrik akımına kapılarak telef olduğu tespit edilen yavru leylek ekipler tarafından aşağı indirildi.

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