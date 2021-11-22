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Yavru kangallar telef oldu
Sivas’ta patlayan ısı ampulünün neden olduğu yangında 5 yavru kangal telef oldu.
Asayiş 22.11.2021, 15:39 22.11.2021, 15:50
Sivas’ta patlayan ısı ampulünün neden olduğu yangında 5 yavru kangal telef oldu.
Edinilen bilgiye göre olay Yüceyurt Mahallesinde köpek kulübesi olarak kullanılan metruk bir binada meydana geldi. Yangının fark edilmesi ile itfaiyeden yardım istendi. Sivas Belediye İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Ancak kulübede bulunan beş kangal yavrusu yanarak telef oldu. Anneleri ise kaçarak kurtulmayı başardı. Yangına patlayan ısı ampulünün neden olduğu tahmin ediliyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.