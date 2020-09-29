Yattığı yerden bin 360 lira ceza yedi
BURSA'DA MOTOSİKLETİNİN ÜZERİNDE YATARAK YOLCULUK EDEN SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDI. GÖRÜNTÜLERİN SOSYAL MEDYADA YAYILMASININ ARDINDAN HAREKETE GEÇEN BURSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TEHLİKE SAÇAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜ TESPİT EDİP EHLİYETİNİ İPTAL ETTİ. BUNUNLA DA KALMADI BUN 360 LİRADA CEZA KESTİ.
Bursa’da motosikletinin üzerinde yatarak yolculuk eden sürücüye ceza yağdı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tehlike saçan motosiklet sürücüsünü tespit edip ehliyetini iptal etti. Bununla da kalmadı sürücüye bin 360 lirada ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Caddesi’nde ilerleyen 16 UBY 49 plakalı motosiklet sürücüsü motosikletinin üzerinde yatar vaziyette trafikte seyrederek kazaya adeta davetiye çıkardı. Motosikletli magandanın o anları cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen trafik polisleri plakası belirlenen motosikletin sürücüsünü kısa sürede yakalayıp ehliyetini iptal etti. Polis ayrıca motosikletli şahsa trafik güvenliğini tehlikeye düşürüp başkalarının canını hiçe saydığı gerekçesiyle bin 360 lirada para cezası uyguladı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
|İmsak
|05:27
|Güneş
|06:52
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:18
|Akşam
|18:57
|Yatsı
|20:16
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Antalyaspor
|3
|7
|5. Hatayspor
|3
|7
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Göztepe
|3
|5
|8. Fenerbahçe
|3
|5
|9. Konyaspor
|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
|11. Beşiktaş
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Malatyaspor
|3
|1
|20. Denizlispor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Tuzlaspor
|3
|7
|3. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|4. İstanbulspor
|3
|6
|5. Altınordu
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|5
|8. Altay
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Bandırmaspor
|3
|4
|11. Giresunspor
|3
|4
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Menemen Belediyespor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Liverpool
|3
|9
|3. Everton
|3
|9
|4. Aston Villa
|2
|6
|5. Arsenal
|3
|6
|6. Crystal Palace
|3
|6
|7. Leeds United
|3
|6
|8. Tottenham
|3
|4
|9. Chelsea
|3
|4
|10. Newcastle
|3
|4
|11. West Ham
|3
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Sheffield United
|3
|0
|20. Fulham
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|6
|2. Granada
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Celta de Vigo
|3
|5
|5. Valencia
|3
|4
|6. Real Madrid
|2
|4
|7. Getafe
|2
|4
|8. Villarreal
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|1
|3
|10. Barcelona
|1
|3
|11. Sevilla
|1
|3
|12. Levante
|2
|3
|13. Osasuna
|3
|3
|14. Athletic Bilbao
|2
|3
|15. Cádiz
|3
|3
|16. Huesca
|3
|2
|17. Real Valladolid
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Deportivo Alaves
|3
|1
|20. Elche
|1
|0