Yataklarında ölü bulunan çift, toprağa verildi

İstanbul’dan arazi davası için Kastamonu’nun Araç ilçesine gelen evli çift, çocukları tarafından yataklarında ölü bulundu. Son yolculuğuna uğurlanan evli çiftin, kesin ölüm sebepleri otopsi raporunda ortaya çıkacak.

İstanbul’da ikamet eden Eyüp Sarıbaş (73) ve eşi Pakize Sarıbaş (74), bir süredir görülen arazi davası sebebiyle Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı Kıyan köyüne geldi. Önceki gün Araç Adliyesinde gerçekleştirilen duruşmaya katıldıktan sonra çocukları ile Kıyan köyündeki evlerine dönen Eyüp ve Pakize Sarıbaş çifti, mangalda pişirdikleri yemekleri yedikten sonra odalarına yatmaya gitti. Dün sabah saat 10.00 sıralarında annesi ve babasının kalkmaması üzerine odalarına giden oğlu, yatakta annesi ve babasını hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Eyüp Sarıbaş’ın vefat ettiğini belirlerken, Pakize Sarıbaş ise Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Pakize Sarıbaş da kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İncelemelerin ardından Eyüp Sarıbaş ile Pakize Sarıbaş’ın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Buradaki otopside Sarıbaş çiftinden alınan numuneler Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ardından Eyüp Sarıbaş ve eşi Pakize Sarıbaş’ın cenazeleri, aileye teslim edildi. Araç’ın Kıyan köyüne getirilen cenazeler, öğle namazını müteakip Kıyan köyü Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Şenova Mezarlığında toprağa verildi.

“Annem ve babamın neden öldükleri henüz bilinmiyor, araştırılıyor”

Anne ve babasının ölüm sebebinin henüz belli olmadığını söyleyen Serkan Sarıbaş, “İstanbul’dan arazi davası için köyümüze geldik. Duruşma sonrasında akşam mangal yakıp köfte, tavuk gibi yemekler yedik. Ardından annem ve babam yataklarına yattı. Odada sobamız yok. Annem ve babam, yazları köyde kalıyor, kışları da İstanbul’a yanımıza geliyordu. Sabah saat 10.00 sıralarında odaya girdiğimde ikisini de yatakta baygın halde buldum. Ambulansı aradım, eve gelen sağlıkçılar babamın öldüğünü belirledi. Annem ise Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Annem, yoğun bakımda öğleye doğru vefat etti. Ardından bizi, Kastamonu’ya sevk ettiler. Burada otopsi yapıldı, sonrasında da alınan numuneler Ankara’ya gönderildi. Bizde cenazelerimizi alıp defnettik. Annem ve babamın neden öldükleri bilinmiyor, görevliler araştırdıklarını söylüyor. Bizde merak ediyoruz sebebini. Otopsinin ardından inşallah neden öldükleri ortaya çıkacak” dedi.

Ayrıca Eyüp ve Pakize Sarıbaş’ın yeğeni de Pakize Sarıbaş’ın yatağında ambulans beklendiği sırada bir şeyler söylemek istediğini, ancak konuşamadığını söyledi.