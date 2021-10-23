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Yatak odasında çekmecede yüklü miktara uyuşturucu maddesi bulundu

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde ihbar üzerine bir şahsın evinde ve aracında yapılan aramada yüklü miktarda uyuşturucu maddesi ve silah ile çok tabanca fişeği bulundu.

Asayiş 23.10.2021, 11:44
Yatak odasında çekmecede yüklü miktara uyuşturucu maddesi bulundu

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde ihbar üzerine bir şahsın evinde ve aracında yapılan aramada yüklü miktarda uyuşturucu maddesi ve silah ile çok tabanca fişeği bulundu.

Edinilen bilgiye göre ekipler; Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesinde ikamet eden M.O. isimli şahsın evinde ve aracında yüklü miktarda uyuşturucu madde ve silah bulundurduğu bilgisini aldı. Bu gece saat 01.00 sıralarında alınan arama kararına istinaden Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timleri, Alanya KOM Takip Timi ve Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, M.O. isimli şahsın evinde, eklentilerinde ve aracında arama yaptı.

Yapılan aramalarda 1.350 gram metamfetamin, 1 adet 7.65 mm CZ marka ruhsatsız tabanca 2 Adet tabanca şarjörü, 38 Adet 7.65 mm tabanca fişeği, 156 Adet 9 mm tabanca fişeği 4 Adet uyuşturucu madde kullanma aparatı 1 Adet hassas terazi bulunarak malzemelere el konuldu.

Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda suç malzemeleriyle birlikte yakalanan M.O. isimli şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti ve 6136 SKM suçlarından gözaltına alındı.

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