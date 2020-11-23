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Yatağında ölü bulundu

Adana’nın Kozan ilçesinde bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

Asayiş 23.11.2020, 12:51
Yatağında ölü bulundu
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Adana’nın Kozan ilçesinde bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, Güneri Mahallesi yolu üzerindeki evine gece gelen Kadir Varan (24) yatağına yattı. Sabah Kadir Varan’ı uyandırmak isteyen ama uyandıramayan ailesi, Varan’ın hareketsiz yattığını görünce hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kadir Varan’ın hayatını kaybettiğini belirlediler.

2 çocuk babası Kadir Varan’ın ölümüyle ailesi sinir krizleri geçirdi.

Yapılan incelemelerin ardından Kadir Varan’ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
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