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Yatağında fenalaşan 8 aylık bebek hayatını kaybetti

Karaman’da annesi tarafından emzirildikten sonra uyuması için yatağına yatırılan 8 aylık Elif Türkan Balasarlı, bir süre sonra fenalaşması sonucu kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Asayiş 21.06.2022, 14:26
Yatağında fenalaşan 8 aylık bebek hayatını kaybetti

Karaman’da annesi tarafından emzirildikten sonra uyuması için yatağına yatırılan 8 aylık Elif Türkan Balasarlı, bir süre sonra fenalaşması sonucu kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, dün ikindi saatlerinde Ali Şahane Mahallesinde bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anne N.B., kızı 8 aylık Elif’i emzirdikten sonra uyuması için yatağına yatırdı. Bir süre sonra Elif’in fenalaştığını fark eden anne durumu sağlık görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine eve çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Elif bebek, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Elif bebeğin kesin ölüm sebebi yapılan otopsinin sonucuna göre belirleneceği öğrenildi.

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