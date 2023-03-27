Yastık içerisine gizlenmiş 1 kilo sentetik uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
KONYA’NIN SEYDİŞEHİR İLÇESİNDE ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURAN BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMADA, YASTIK İÇERİSİNE GİZLENMİŞ 1 KİLOGRAM SENTETİK METAMFETAMİN MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ.
Konya’nın Seydişehir ilçesinde şüphe üzerine durduran bir araçta yapılan aramada, yastık içerisine gizlenmiş 1 kilogram sentetik metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile Seydişehir Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir aracı Antalya Çevre Yolunda durdurdu. Araçta yapılan aramada poşette bulunan yastık içerisine gizlenmiş yaklaşık 1 kilogram sentetik metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü A. K., ekipler tarafından gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.