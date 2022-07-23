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Yaşlı sürücünün hayatını kaybettiği kaza kamerada

Samsun’da iki aracın çarpıştığı ve 95 yaşındaki sürücünün hayatını kaybedip 2 kişinin de yaralandığı kaza kameraya yansıdı

Asayiş 23.07.2022, 10:54
Yaşlı sürücünün hayatını kaybettiği kaza kamerada

Samsun’da iki aracın çarpıştığı ve 95 yaşındaki sürücünün hayatını kaybedip 2 kişinin de yaralandığı kaza kameraya yansıdı

Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu Kavakdibi mevkisinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vakkas G. idaresindeki 34 NB 6035 plakalı otomobil yolun karşısına geçmekte olan 95 yaşındaki Yunus K.’nin kullandığı 55 HL 271 plakalı kamyonete yandan çarptı. Kazada, araç sürücüsü Yunus K. olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Vakkas G. ile M.S.G. (17) yaralandı. Yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise kameraya saniye sariye yansıdı.

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