Yaşlı sürücü fren yerine gaza bastı bankete çıktı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde fren yerine gaza basan yaşlı sürücü bankete çıktı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçenin Nadır mevkiinde meydana geldi. Yaşlı sürücü İ.A. 67 ZA 941 plakalı Tofaş Fiat marka aracı ile seyir halindeyken manevra yaptığı sırada, fren yerine gaz pedalına bastı. Fren yerine gaza basınca bankete çıkan araç çekici yardımı kaldırıldı. Sürücü kazada yara almazken otomobilde maddi hasar oluştu.