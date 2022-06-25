Yaşlı simitçiyi dövenleri kadın ayırmaya çalıştı

Adana’da simit satan yaşlı adama baba ve oğlu meydan dayağı attı. Kavgayı çok sayıda erkek film izler gibi izlerken bir kadının ayırmaya çalışması dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Küçüksaat civarında dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, simit satan yaşlı adam, iş yerinin önüne çöp attı. Bunun üzerine ise iş yeri sahibi baba ve oğlu yaşlı adama meydan dayağı attı.

Dakikalarca yaşlı adam darp edilirken kavgayı çok sayıda erkek film izler gibi izledi. Bu sırada bir kadının kavgayı ayırıp yaşlı adamı kurtarmaya çalışması dikkat çekti.