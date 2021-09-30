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Yaşlı kadının ölüme gitme anı kamerada

Adana’da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, bir kadın sürücünün kullandığı hafif ticari aracın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kadının ölüme gitme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş 30.09.2021, 11:10
Yaşlı kadının ölüme gitme anı kamerada

Adana’da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, bir kadın sürücünün kullandığı hafif ticari aracın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kadının ölüme gitme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Serinevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, maaşını çeken 71 yaşındaki Zülfü Siyah Çakır, Mustafa Kemal Paşa Bulvarında yolun karşısına geçmek istedi. Çakır birden akan trafiğin içinden karşıya geçmek isteyince Futma T.’nin kullandığı 01 YE740 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaşlı kadın Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çakır, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına alınırken, yaşlı kadının yolun karşısına geçerken güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntüde Çakır’ın araçlara rağmen karşıya geçmek istediği görüldü. Yaşlı kadının üzerinden yaklaşık 3 bin lira para çaktı. Kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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