Yaşlı kadının evine girip bileziklerini gasp eden şüphelilere jandarma operasyonu
Antalya’nın Elmalı ilçesinde evine girdikleri yaşlı kadını etkisiz hale getirip bileziklerini gasp eden 3 şüpheli Jandarma tarafından yakalandı.
Antalya’nın Elmalı ilçesinde evine girdikleri yaşlı kadını etkisiz hale getirip bileziklerini gasp eden 3 şüpheli Jandarma tarafından yakalandı.
Elmalı ilçesi Gölova Mahallesi’nde 75 yaşındaki yaşlı kadını evine girip, kadını etkisiz hale getirdikten sonra bileziklerini alıp kaçan şüphelilerle ilgili İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Elmalı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı’na bağlı ekipler çalışma başlattı. Şüphelilerin adresini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda A. S. (33), A. T. (31) ve R. U.’yu (33) yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahısların evinde ve dağda bulunan ağıllarında yapılan aramalarda, 7 adet altın bilezik, 1 adet star marka tabanca, 1 adet şarjör, 104 adet 9 mm fişek, 1 adet av tüfeği, 3 çift ayakkabı ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler ’Yağma, Konut Dokunulmazlığı İhlal’ suçlarından adliyeye sevk edildi.
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