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Yaşlı kadının 255 bin lirasını dolandıran dolandırıcılar yakalandı

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde yaşlı kadından 255 bin lira dolandıran şüpheliler jandarma ekiplerinin çalışmaları sayesinde yakalandı.

Asayiş 02.07.2021, 11:03
Yaşlı kadının 255 bin lirasını dolandıran dolandırıcılar yakalandı

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde yaşlı kadından 255 bin lira dolandıran şüpheliler jandarma ekiplerinin çalışmaları sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde ikamet eden F.K. isimli yaşlı kadın 112 ihbar hattını arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin oğlunun terör örgütüne üye yapıldığı ve dava açıldığını belirterek 255 bin lira değerinde para ve ziynet eşyalarını alarak dolandırıldığını ihbar etti. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yaşlı kadını dolandıran şüphelilerin A.T. ve E.Y. olduğu belirlenmesinin ardından yapılan takip sonrası Kayseri istikametine gittikleri tespit edildi. Şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kullandıkları araç ile birlikte dolandırıcılık olayına konu para, altın ve dövizler ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken şüpheli A.T. mahkemece tutuklanırken E.Y. ise denetimli serbestlik kararı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.
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