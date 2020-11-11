Yaşlı kadını döverek gasp eden zanlı adliyeye sevk edildi

Karabük’te, evine giren hırsıza ölü numarası yaparak kurtulan 70 yaşındaki Hafize ninenin kolundaki 2 bileziği gasp ederek kaçan ve Jandarma ekipleri tarafından yakalanan komşusu Ramazan Yorulmaz (60) adliyeye sevk edildi.

Merkeze bağlı Arıcak köyü’nde meydana gelen olayda, Hafize Atıcı’nın (70) önceki gece yarısı evine hırsız girdi. Seslere uyanan yaşlı kadın odanın kapısını açtığında hırsızla karşı karşıya kaldı. Kendisini gören yaşlı kadının kafasına sopayla vurarak yere düşüren hırsız, kadının üzerine çıkarak boğazını sıkmaya başladı. Yaşlı kadın can havliyle hırsızın elinden düşen sopayı alıp hırsızın kafasına vurdu ve yüzünü tırmaladı. Daha sonra boğazını sıkan hırsızın kendisini öldüreceğini düşünen yaşlı kadın, ölü numarası yaparak canını kurtardı. Bu sırada yaşlı kadının öldüğünü sanan hırsız Atıcı’nın kolundaki iki bileziği alarak hızla evden kaçtı. Hırsızın evden ayrılması ile kanlar içerisinde yerde kalan kadın kapıyı kilitleyip yakınlarından telefonla yardım istedi.

“JASAT dedektif gibi iz sürdü”

İhbar üzerine köye giden İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri (JASAT) yaşlı kadının ifadesi doğrultusunda çalışma başlattı. Titiz bir şekilde çalışma yapan ve adeta dedektif gibi iz süren JASAT ekipleri, yaşlı kadının komşularınında bilgilerine başvurdu. Bu sırada Jandarma ekiplerinin yaşlı kadının komşusu olan ve yüzünde tırnak izi bulunan Ramazan Yorulmaz’ın durumundan şüphelendi. Yorulmaz’ın evinde kanlı gömleği de bulan ekipler daha sonra zanlının üzerinde yaşlı kadından gasp ettiği 2 bileziği de buldu. Ekipler tarafından gözaltına alınan zanlı İl Jandarma Komutanlığı’nda sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçilerek adliyeye sevk edildi.

Adliyeye girişte gazetecilerin, ‘Neden yaptın?, pişman mısınız?’ sorularını cevapsız bırakan Yorulmaz, savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.