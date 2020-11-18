banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
E-Ticarette tüm zamanların rekoru kırıldı
E-Ticarette tüm zamanların rekoru kırıldı
Hollanda; Türkiye ve Azerbaycan için yaptırım kararı aldı
Hollanda; Türkiye ve Azerbaycan için yaptırım kararı aldı
Bu görüntüler İstanbul Kartal'dan! İşte Covid-19 test kuyruğu...
Bu görüntüler İstanbul Kartal'dan! İşte Covid-19 test kuyruğu...
Gargara kullanan sürücü alkollü çıkınca mahkemeye koştu
Gargara kullanan sürücü alkollü çıkınca mahkemeye koştu

Yaşlı kadına otomobil çarptı

DÜZCE (İHA) – Düzce Asar Deresi üzerinde bulunan Küçüksu köprüsünde yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı.

Asayiş 18.11.2020, 15:56
2
Yaşlı kadına otomobil çarptı

DÜZCE (İHA) – Düzce Asar Deresi üzerinde bulunan Küçüksu köprüsünde yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı.

Kaza Düzce Asar deresi Küçüksu köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mimar Sinan Caddesi üzerinde seyir halinde olan Gülçiçek Y. İdaresindeki Renault marka 81 EP 938 plakalı otomobil, Asar Deresi Küçüksu köprüsü üzerinden Gazhane Caddesi üzerine dönmek istediği esnada, yaya geçidinden geçmekte olan 67 yaşındaki Sevgi E’ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan yaşlı kadın için bölgeye ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler yaşlı kadına bölgede ilk kontrolü yaptıktan sonra Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
14°
hafif yağmur
banner378