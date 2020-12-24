Yaşlı kadın yangında feci şekilde can verdi

Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Derbent Mahallesinde meydana gelen ev yangınında yatalak hasta olduğu öğrenilen yaşlı kadın alevlerden kaçamadı ve feci şekilde can verdi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Derbent Mahallesi Gümüş Sokak üzerinde meydana gelen olayda sabah uyanan Bayram Özkara (88) odun sobasını yakmak istedi. Sobayı yakmaya çalışan yaşlı adam bir anda patlayan sobanın alevleri arasında kaldı. 81 yaşındaki Necmiye Özkara ise yatalak olduğu için alevlerden kurtulamadı. Talihsiz kadın alevler arasında feci şekilde hayatını kaybederken eşi Bayram Özkara ise el ve yüzünden yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken yaşlı kadının cansız bedenine ulaştı. Olay yerinde sağlık ekipleri kadının öldüğünü tespit ederken savcılık ve jandarma ekipleri evde inceleme yaptı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken yaşlı kadının cenazesi morga kaldırıldı. Yaşlı kadının 2 çocuk ve 5 torun sahibi olduğu öğrenildi.