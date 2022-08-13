Yaşlı kadın ölü, oğlu bilekleri kesilmiş halde bulundu

Adana’da 80 yaşındaki yatalak kadın evinde ölü, 20 yıldır kendisine bakan oğlu ise bilekleri kesilmiş halde bulundu. Oğlu hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yatalak olan 80 yaşındaki Neriman Güngör, 20 yıldır oğlu Şaban Güngör ile birlikte yaşıyordu. Sabah saatlerinde Şaban Güngör, üst komşusuna gidip polis ve ambulans çağırmasını söyledi. Olay yerine gelen ekipler Neriman Güngör’ün cansız bedeniyle karşılaşırken Şeref Güngör’ü de bilekleri kesilmiş halde banyoda buldu. Oğul Şeref Güngör’ün uzun zamandır psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Şaban Güngör, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken olay yerine gelen ekipler olayın cinayet mi yoksa oğlunun annesinin cansız bedeniyle karşılaştıktan sonra mı bileklerini kestiğiyle ilgili araştırma başlattı.

Tedavisinin ardından Şeref Güngör’ün gözaltına alınacağı öğrenildi.

Yaşlı kadının cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.