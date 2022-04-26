Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’de 79 yaşındaki kadın yakınları tarafından yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, İzmit ilçesi Ömerağ Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın 5. katında yalnız yaşayan 2 çocuk annesi Serap Mete’den (79) haber alamayan yakınları, kontrol etmek için gittikleri evde kapıyı açan olmadı. Serap Mete’nin hayatından endişe eden yakınları polis ekiplerine haber verdi. Adrese gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla girdikleri evde yaşlı kadını hareketsiz bir şekilde buldu.

Polis ekipleri tarafından adrese çağrılan sağlık ekipleri, Mete’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Serap Mete’nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Kocaeli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.