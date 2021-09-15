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Yaşlı kadın ekmek pişirirken tandıra düştü

Erzincan’da tandırda ekmek pişirirken dengesini kaybederek tandıra düşen kadın feci şekilde yandı. Erzurum Şehir Hastanesinde tedavisi devam edan yaşlı kadın iyileşeceği günü bekliyor.

Asayiş 15.09.2021, 11:49
Yaşlı kadın ekmek pişirirken tandıra düştü

Erzincan’da tandırda ekmek pişirirken dengesini kaybederek tandıra düşen kadın feci şekilde yandı. Erzurum Şehir Hastanesinde tedavisi devam edan yaşlı kadın iyileşeceği günü bekliyor.

Edinilen bilgilere göre olay Erzincan’ın Tercan ilçesi Tepebaşı köyünde meydana geldi. 4 çocuk annesi Melek Akar, ekmek pişirmek için tandır yaktı. Uzun süre tandırda çalışan yaşlı kadın bir anda dengesini kaybederek tandıra düştü. Kendi mücadelesiyle düştüğü tandırdan çıkan kadın komşuları tarafından Tercan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Başı, elleri ve saçları yanan Akar, buradaki ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezine sevk edildi.

Melek Akar, çok korktuğunu ifade ederek "Yanımda kimse yoktu tandırda ekmek yapmak istedim. Dengemi kaybedip içine düştüm. Tandırdan çıkabilmek için çok uğraştım. Oradan çıkmama herkes şaşırdı. 45 senedir ekmek pişiriyorum. Olacak oluyor. Acemi değilim. Ayağım ağrıdığı için dengemi kaybettim ve düştüm” dedi.

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