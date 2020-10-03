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Yaşlı çifti trafik kazası ayırdı
MANİSA'NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBEDERKEN, EŞİ İSE YARALANDI.
Asayiş 03.10.2020, 19:15
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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşlı adam hayatını kaybederken, eşi ise yaralandı.
Kaza, Alaşehir ve Salihli ilçeleri arasındaki karayolunda meydana geldi. Alaşehir ilçesinden Salihli yönüne giden Osman Düzenli yönetimindeki 45 ABB 991 plakalı Fiat Palio marka otomobil, karşı yönden gelen Tolga Ç. (32) yönetimindeki 07 MEZ 52 plakalı Citroen marka otomobille Uzunoğlu Kavşağı’nda çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü Osman Düzenli (66) olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan eşi Ayşe Düzenli (64) ve diğer aracın sürücüsü Tolga Ç. yaralandı. Yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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