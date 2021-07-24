Yaşlı çift evlerinde ölü olarak bulundu

Muğla’nın Milas ilçesinde yaşlı çift, kiracıları tarafından evlerinde ölü olarak bulundu.

Olay, Milas Burgaz Mahallesi Nazmi Akdeniz Caddesi üzerindeki evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celal (93) ve Zeynep (81) Soğancı çiftinin zaman zaman ihtiyaçlarını karşılayan kiracıları Erol Köse, çifti kontrol etmek için dün öğle saatlerinde eve geldi. Yaşlı adamın tuvaletin bulunduğu yerde, yaşlı kadını da karşı tarafta hareketsiz bir şekilde bulan kiracıları Köse, durumu hemen komşulara haber verdi. Yapılan ihbar sonrası bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaşlı çiftin hayatlarını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı çiftin cansız bedenleri Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, yaşlı çiftin kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Yaşlı çiftin cansız bedenini bulan kiracıları Erol Köse ise “Sürekli kontrol ederek bir ihtiyaçları olup olmadığını sorarım. Evin yedek anahtarı da var bende. Sabah kendilerini gördüm ve bir istekleri olup olmadığını sordum. Saat 15.30’da yine uğradım. Amca sabah tuvaletteydi rahatsız etmemek için o tarafa gitmedim. Saat 15.30’da da aynı yerde olunca merak ettim bakınca öldüğünü fark ettim. Yaşlı kadının da diğer tarafta cansız durduğunu görünce hemen binadaki diğer komşulara seslenerek 112 ekiplerine haber verdik” dedi.