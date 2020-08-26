Yaşlı çift evlerinde bıçaklanarak öldürüldü
KIRKLARELİ’NİN VİZE İLÇESİNDE YAŞLI ÇİFTİ ÖLDÜRÜP EVDEKİ OTOMOBİLLE KAÇTIĞI İDDİA EDİLEN ZANLI, KOVALAMACA SONUCU KAZA YAPINCA YAKALANDI
Kırklareli’nin Vize ilçesinde yaşlı çifti öldürüp, evdeki otomobille kaçtığı iddia edilen zanlı, yaşanan kovalamaca sırasında kaza yaptı. Yakalanan zanlının 30 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Olay, Vize ilçesi Gazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aykut ve Vesile Küçükesin çiftinin yaşadığı evden kendilerine ait otomobilin hızla uzaklaştığını fark eden komşuları durumdan şüphelenerek eve gitti. Eve giden yaşlı çiftin komşuları, kapı ve pencerenin açık olduğunu görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 72 yaşındaki Aykut Küçükesin ve 73 yaşındaki eşi Vesile Küçükesin’i bıçaklanmış halde buldu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşlı çiftin cenazeleri savcılık incelemesinin ardından morga götürülürken, jandarma ekipleri hızla evden uzaklaşan aracın peşine düştü.
Yaşlı çiftin otomobiliyle kaçan zanlı suç makinesi çıktı
Olay yerinden otomobille kaçan C.Y. isimli zanlı, Tekirdağ’ın Saray ilçesinde yaşanan kovalamaca sonucu trafik kazasına karıştı. Trafik kazası geçiren zanlı C.Y. kıskıvrak yakalanırken, zanlının 30 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Zanlı gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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