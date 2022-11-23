Yaşlı adamın yol ortasında unuttuğu valiz paniğe neden oldu

Çatalca’da yaşlı bir adamın yolda unuttuğu valiz polisi alarma geçirdi. Bomba imha ekipleri tarafında yapılan kontrollerde valizin içinde elbise olduğu öğrenildi.

Valizin sahibi olan yabancı uyruklu şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete görüldü.

Olay, Kaleiçi Mahallesi Karadeniz Caddesinde yaşandı. Çatalca Hükümet binasına yaklaşık 150 metre mesafede yolun ortasında unutulan valiz, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi kapatarak güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen yabancı uyruklu vatandaş, valizin kendisine ait olduğunu ve yolda unuttuğunu iddia etti. Bomba imha ekipleri ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, valizin içerisinde elbise olduğu ve Fas uyruklu şahsa ait olduğu öğrenildi. Yabancı uyruklu şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.