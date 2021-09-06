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Yaşlı adamın öldüğü kaza anı kamerada

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeyen yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 06.09.2021, 14:30
Yaşlı adamın öldüğü kaza anı kamerada

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeyen yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Cemalpaşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Adana yönünden Kadirli şehir merkezi istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, o esnada yolun karşı tarafına yaya şekilde geçmeye çalışan 71 yaşındaki Mehmet Eser’e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaşlı adam, olay yerine çağrılan ambulans ile önce Kadirli Devlet Hastanesine, buradan da hayati tehlike kaydıyla Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen 71 yaşındaki Mehmet Eser kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Mehmet Eser’in öldüğü kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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