Yaşlı adamın emekli maaşına göz dikti

Gaziantep’te bir şahıs bankamatikten emekli maaşını çekmeye gelen bir vatandaşı dolandırdı. Kartın ATM’ye sıkıştığını bahane ederek vatandaşın kartını alan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi’nde bir ATM’den emekli maaşını çekmek isteyen yaşlı adamın yardım istediği M.S. adlı şahıs kartın bankamatikte sıkıştığını söyleyerek kartı alarak başka bankamatikten para çekti. Olay sonrası inceleme başlatan emniyet güçleri, güvenlik kameralarını izleyerek şüpheli şahsı tespit etti. Emniyetin yaptığı çalışmalar sonucu M.S. adlı şüpheli gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay sonrası Emniyet, vatandaşların dolandırıcılara karşı dikkatli olması konusunda açıklama yaptı.