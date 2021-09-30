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Yaşlı adamın balık sevdası hastanelik etti

Antalya’da balık tutmak için yat limanı içerisinde bulunan kayalık alana gelen yaşlı adam, kayalıklardan aşağı düşerek yaralandı.

Asayiş 30.09.2021, 11:33
Yaşlı adamın balık sevdası hastanelik etti

Antalya’da balık tutmak için yat limanı içerisinde bulunan kayalık alana gelen yaşlı adam, kayalıklardan aşağı düşerek yaralandı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yat Limanı içerisinde bulunan kayalık alanda saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yat limanı içerisinde bulunan kayalık alana balık tutmak için gelen Turan Küçükağdaş (67) bir anda dengesini kaybederek kayalıklardan aşağı düştü. Yaşlı adamın kanlar içerisinde kaldığını gören balıkçı Zeki Büyükakın, durumu olay yerinin karşısında bulunan deniz polisine bildirdi. İlk müdahalesi deniz polisi tarafından yapılan adam için sağlık çalışanlarından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen motosikletli sağlık çalışanları yaşlı adamın kanayan bölgelerine pansuman yaparak, kontrolde tutmaya çalıştı.

Diğer taraftan, yaşlı adamı ayağa kaldırmakta güçlü çeken sağlık çalışanı ambulans gelene kadar sırtına dayanak oldu. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan adam, ambulans ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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