Yaşlı adamın ardiyesi alev alev yandı, gıda ve yemleri kül oldu

DÜZCE (İHA) – Düzce’de meydana gelen yangında 87 yaşındaki yaşlı adamın ardiye olarak kullandığı kısım alev alev yanarak çöktü. Ardiyenin içerisinde bulunan gıda ürünleri ve hayvanların yemleri tamamen kullanılamaz hale geldi. Yaşlı adam ise eşyaları kurtarmak isterken yaralandı.

Olay, Düzce’nin Bahçeköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 87 yaşındaki Kadir Çelik’e ait evin ardiye kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu esnada ev sahibi Kadir Çelik’te hayvanların bağırış seslerine yangını fark ederek, ardiye içerisinde bulunan eşyalarını kurtarmak için harekete geçti. Evden çıplak ayaklarla çıkıp alevlerin içerisinden eşyalarını kurtarmak isteyen 87 yaşındaki yaşlı adam ürünleri kurtaramadı. Alev alev yanan ardiyeyi çaresiz bakışlarla izlerken, itfaiye ekipleri tamamen çökerek kullanılamaz hale gelen yapıdaki yangını söndürdü.

“Ürün kurtarmaya çalıştık ama bir şey elde edemedik”

Bölgeye gelerek yangını söndürmeye çalışanlardan birisi olan Ramazan Duru, “Burada yiyeceği, içeceği, hayvanların yiyeceği içeceği, odunu her şeyi buradaydı. Her şeyi yandı” şeklinde konuşurken, ev sahibi Kadir Çelik’in oğlu Murat Çelik ise yangın ile ilgili olarak, “Durum ilk geldiğimizde her şey içeride yanıyordu. Un, kepek, yem, odun, kömür hepsi içerideydi. Mücadele ettik söndürmek için ama ağaçlar kuru olduğu için ahşap olduğu için. Ürün kurtarmaya çalıştık ama bir şey elde edemedik” ifadelerini kullandı.

“Yalın ayak dışarı çıktım ama beceremedim”

Evde uyuduğu esnada hayvanların seslerine uyanan ve ardiyenin yandığını fark eden ev sahibi Kadir Çelik, “Ben evdeydim. Hayvanlar bağırmaya başladı. İçeride uzanıyordum bir anda kalktım. Pencereye çıktım baktım ardiye kısmında ateş var. Bu ateş nedir, dedim. Ondan sonra evden yalın ayak çıkıp fırladım ama hiçbir şey beceremedim. Alevleri söndüremedim. İçeriden malzemede çıkaramadım. Arkadaş geldi bir sandık çıkarttı dışarıya. İçeride dolu eşya vardı. Bisikletim yandı içerisinde. İyi ki eve gelmedi” dedi.

Alevlerin arasından eşya çıkartmak isterken kolunda ve elinde yanıklar oluşan 87 yaşındaki Kadir Çelik, bölgeye gelen 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.