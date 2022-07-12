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Yaşlı adamı acımasızca dövdü

Adana’nın Aladağ ilçesinde bir gencin yaşlı adamı acımasızca dövmesi an be an görüntülendi.

Asayiş 12.07.2022, 09:57
Yaşlı adamı acımasızca dövdü

Adana’nın Aladağ ilçesinde bir gencin yaşlı adamı acımasızca dövmesi an be an görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Aladağ ilçesine bağlı Meydan Yaylasında meydana geldi. İddiaya göre, bir genç kendisini rahatsız ettiği öne sürülen yaşlı adamı tekme ve tokat dövmeye başladı. Arkadaşlarının genci durdurmak istemesine rağmen o hiç acımadan yaşlı adama vurmaya devam etti. Bir süre sonra genci arkadaşları uzaklaştırmak istedi. Ancak o tekrar gelip yaşlı adama vurdu. Daha sonra genci arkadaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından an be an cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada yayılanınca gence büyük bir tepki oluştu.

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