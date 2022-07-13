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Yaşlı adam kazada yaşamını yitirdi

Antalya’da Manavgat-Akseki Karayolunda otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

Asayiş 13.07.2022, 16:31
Yaşlı adam kazada yaşamını yitirdi

Antalya’da Manavgat-Akseki Karayolunda otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat-Akseki D-695 Karayolunda, Manavgat istikametinden Akseki istikametine gitmekte olan Ahmet Yurttaş’ın kullandığı 07 NA 2355 plakalı ticari araç ile Güçlüköy Mahallesi’nde tali yoldan ana yola çıkan Süleyman Çetin’in kullandığı 07 L 9259 plakalı Tofaş marka otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi.

Feci kazada 85 yaşındaki otomobil sürücüsü Süleyman Çetin olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

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