Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyünde yalnız yaşayan 75 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu.

Kutluhallar köyünde ikamet eden Mehmet Emin Altun’dan (75) haber alamayan komşuları, köy muhtarına haber verdi. Muhtar Osman Gündüz yanında aza ile Altun’un evine girdiğinde yaşlı adamı yatağında hareketsiz halde buldu. Muhtar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri, Altun’un hayatını kaybettiğini belirledi. 75 yaşındaki Mehmet Emin Altun’un kalp, şeker ve tansiyon hastası olduğu öğrenildi.