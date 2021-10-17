banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Haaland durdurulamıyor!
Haaland durdurulamıyor!
Ümit Karan1 milyon 700 bin lirasını kaptırdı
Ümit Karan1 milyon 700 bin lirasını kaptırdı
Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'na neden gittiğini açıkladı
Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'na neden gittiğini açıkladı
Bursa’da ekmeğe zam
Bursa’da ekmeğe zam

Yaşlı adam evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Kütahya’nın Güllüdere köyünde bir evde çıkan yangında yaşlı bir adam hayatını kaybetti.

Asayiş 17.10.2021, 10:50
Yaşlı adam evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Kütahya’nın Güllüdere köyünde bir evde çıkan yangında yaşlı bir adam hayatını kaybetti.

Köyde yalnız yaşayan Hasan Talas’a ait tek katlı evde yangın çıktı. Alevler ve dumanları gören vatandaşlar, durumu güvenlik güçleri ve itfaiye ekiplerine bildirerek yardım talebinde bulundular. Bu arada, köylüler yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri gelmeden yangını kontrol altına alan köylüler, evin sahibi 89 yaşındaki Hasan Talas’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Daha sonra olay yeterine intikal eden ekipler, söndürme çalışmasına devam etti.

Yangının sobadan çıktığı tahmin edilirken, Talas’ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 9 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Giresunspor 9 8
18. Kasımpaşa 8 6
19. Göztepe 8 5
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Eyüpspor 9 17
4. Bandırmaspor 9 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 8 10
13. Manisa FK 8 9
14. Boluspor 7 8
15. İstanbulspor 7 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 8 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. M. United 8 14
6. Everton 7 14
7. Brentford 8 12
8. Wolverhampton 8 12
9. Tottenham 7 12
10. West Ham 7 11
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Newcastle 7 3
19. Burnley 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Atletico Madrid 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2